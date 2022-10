Iran | 17enne manifestante ucciso dalle forze di sicurezza | “Gli hanno sparato a bruciapelo”

Leggi su tpi

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Aumenta il numero delle vittime minorenni uccisediinnell’ambito della repressione delle proteste che vanno avanti da settimane nel Paese in seguito all’omicidio della 22enne Mahsa Amini, massacrata dalla “polizia morale” di Teheran perché non indossava correttamente il velo. Lo scorso 8 ottobre Abolfazl Adinezadeh, un adolescente di appena 17 anni, è stato freddato con un colpo di fucile anella città di Mashhad: lo riporta l’edizione in farsi della Bbc, che spiega come il giovane avesse saltato la scuola per unirsi alle proteste antigovernative. Il suo certificato di morte mette nero su bianco le cause del decesso: danni al fegato e ai reni causati da proiettili, che sarebbero stati almeno 24, secondo quanto riferito dal padre: “Che crimine aveva commesso per ...