Calciomercato.com

Commenta per primo La bella notizia che era nell'aria adesso è anche ufficiale, Romelu Lukaku è tornato a lavorare in gruppo e inizia così il conto alla rovescia che lo farà tornare in campo . La ...L'ritrova Romelu Lukaku che dovrebbe andare in panchina contro la Fiorentina dopo quasi due mesi ... Il belga ha finalmentedall'infortunio ai flessori della coscia sinistra, rimediato ... Inter, recuperato Lukaku: si è allenato in gruppo. Obiettivo al top per la Juve L'attaccante belga è fermo dal 28 agosto per un infortunio ai flessori della coscia sinistra. Possibile convocazione per la Fiorentina ...L'Inter avrebbe già l'accordo con il club di Londra per un altro anno di prestito per poi arrivare al riscatto nel 2024. Nel frattempo Big Rom tornerà tra i convocati contro la Fiorentina, dopo quasi ...