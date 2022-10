“Inimmaginabile” Secco no alle larghe intese | meglio il ritorno al voto

Leggi su iltempo

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Isabella Rauti, senatrice di Fratelli d'Italia ed in lizza per un ministero nel governo Meloni, è ospite della puntata del 20 ottobre di Agorà, il talk show di Rai3 condotto da Monica Giandotti, e non si tira indietro nell'usare parole di condanna nei confronti degli audio emersi dopo il discorso di Silvio Berlusconi ai suoi deputati: “Ogni audio rubato chiunque sia il soggetto defraudato io lo trovo uno sfregio rispetto alla dialettica politica. Detto questo, quelle affermazioni evidentemente sono inopportune e sono anche cariche di una certa gravità. Però dobbiamo anche ricordare che lo stesso Berlusconi ieri sera ha fatto una nota per puntualizzare, oggi i giornali la riportano”. “Che le parole di Berlusconi possano creare un problema all'interno di Forza Italia è - spiega la parlamentare di FdI - una delle ipotesi da prendere in considerazione, ma riguarda Forza Italia. ...