Inflazione | quali sono i prodotti alimentari più rincarati in Italia

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Rincari. La pandemia e la guerra in Ucraina hanno avuto come conseguenza l’e i rincari di luce e gas. Oggi fare la spesa è quasi impossibile. Lo scontrino è sempre più salato. Alcuni, come l’olio (sia di semi di girasole che di arachidi),aumentati addirittura del 59,4%. L’Unc (Unione nazionale consumatori) ha stilato una classifica deipiùin. (Continua…) LEGGI ANCHE: Supermercati, arriva la truffa online: ecco in cosa consiste e come evitarla Rincari, prezzi alle stelle Le famigliene hanno difficoltà ad arrivare a fine mese. La pandemia di Covid-19 aveva già assestato un duro colpo all’economia del paese. Molte persone ...

...i bookmakers scommettono che la premier Liz Truss potrebbe non arrivare a sera e l'... Il presidente Usa, Joe Biden, ha messo nel mirino le compagnie petrolifere statunitensi, alle...Mario Draghi ha definito 'straordinari' i 20 mesi durante iha fatto il Presidente del ... Dalla guerra in Ucraina, al balzo dell'e dell'esplosione dei costi delle materie prime, ...Il Fondo Monetario Internazionale ha messo in fila gli ostacoli e concluso che la recessione è alle porte: l'interruzione, a tappe, delle esportazioni in Europa di gas dalla Russia, l'inflazione che r ...L'immagine della protesta è un uomo con la barba bianca che solleva un teschio. Non si sa bene a chi sia appartenuto, ma la polizia di Haiti non fa troppe domande. Quella che un tempo veniva definita ...