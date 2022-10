Inflazione | quali sono i prodotti alimentari più rincarati in Italia

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Rincari. La pandemia e la guerra in Ucraina hanno avuto come conseguenza l’e i rincari di luce e gas. Oggi fare la spesa è quasi impossibile. Lo scontrino è sempre più salato. Alcuni, come l’olio (sia di semi di girasole che di arachidi),aumentati addirittura del 59,4%. L’Unc (Unione nazionale consumatori) ha stilato una classifica deipiùin. (Continua…) LEGGI ANCHE: Supermercati, arriva la truffa online: ecco in cosa consiste e come evitarla Rincari, prezzi alle stelle Le famigliene hanno difficoltà ad arrivare a fine mese. La pandemia di Covid-19 aveva già assestato un duro colpo all’economia del paese. Molte persone ...

... la strada continuerà ad essere in salita: dalla corsa dell'al caro energia, sono tanti ...per tre mesi lo sconto su accise e Iva di benzina e gasolio servirebbero più di 3 miliardi ai......i bookmakers scommettono che la premier Liz Truss potrebbe non arrivare a sera e l'... Il presidente Usa, Joe Biden, ha messo nel mirino le compagnie petrolifere statunitensi, alle...Il Fondo Monetario Internazionale ha messo in fila gli ostacoli e concluso che la recessione è alle porte: l'interruzione, a tappe, delle esportazioni in Europa di gas dalla Russia, l'inflazione che r ...L'immagine della protesta è un uomo con la barba bianca che solleva un teschio. Non si sa bene a chi sia appartenuto, ma la polizia di Haiti non fa troppe domande. Quella che un tempo veniva definita ...