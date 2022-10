Adnkronos

... siamo entusiasti di ciò che si prospetta all'orizzonte e che offrirà ancora più valore ai nostri Partner e Membri.' In quanto parte del gruppo inGroup, in espansione, i Membri deldi...New name represents expanding product offerings and future vision SAN JUAN, Puerto Rico, Aug. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) - - Six years after launching cruise membershipand following the recent addition of inStays™ hotels and resorts lineup, the Company announced today that it is changing its corporate name to inGroup. The name change reflects ... inCruises, il club di viaggi in abbonamento con la crescita più rapida al mondo, ha avviato delle partnership con le principali compagnie di crociera con cui effettuare la prenotazione diretta New direction further amplifies the company’s significant global growth and contributions to the travel industry ...La nuova direzione dell'azienda potenzia ulteriormente la sua notevole crescita globale e il suo contributo al settore dei viaggi inCruises è un modello di distribuzione alternativo e innovativo per l ...