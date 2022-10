Inchiesta bancarotte | Niccolò Donzelli è stato scarcerato - Cronaca - lanazione it

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il difensore Matteo Ormi: 'Ha abbandonato ogni ruolo nelle sue aziende, il giudice ha reputato che non esistesse più il rischio di inquinamento delle ...

Il difensore Matteo Ormi: 'Ha abbandonato ogni ruolo nelle sue aziende, il giudice ha reputato che non esistesse più il rischio di inquinamento delle ...Niccolò Donzelli è stato scarcerato. L'imprenditore, fratello del parlamentare di FdI Giovanni, era stato arrestato il 13 ottobre nell'ambito di un'su presunti fallimenti pilotati. La scarcerazione è stata decisa dal gip Fabio Gugliotta dopo le dimissioni di Donzelli dalle cariche di amministratore di Production Code e Nesti ...Il difensore Matteo Ormi: "Ha abbandonato ogni ruolo nelle sue aziende, il giudice ha reputato che non esistesse più il rischio di inquinamento delle prove" ...Terremoto giudiziario al Comune di Montagnareale, agli arresti il sindaco ed ex assessore provinciale Rosario Sidoti. I Finanzieri del Comando Provinciale ...