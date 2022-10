Incendio a Stromboli sul set della fiction | undici indagati | c’è anche il sindaco

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Ci sononel procedimento penale aperto dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto per l’dello scorso 25 maggio asul setsulla Protezione civile e per la possibile connessione con l’erosione provocata dal nubifragio del 12 agosto che ha messo in ginocchio l’isola delle Eolie. Il provvedimento è stato firmato dal sostituto procuratore, Carlo Brai. Fra glici sono i rappresentanti delle società “11 Marzo” e “Best Sfx” Roberto Ricci, Matteo Levi ed Elio Terribili; i vigili del fuoco Alessandro Romeo, Carmelo Siracusa, Antonino Lo Faro, Giuseppe Marra, Simona Pognant (dirigente romana); l’exMarco Giorgianni, il dirigente Mirko Ficarra e l’attuale primo cittadino, Riccardo Gullo. Il pm ha ...

