In vacanza sui treni dallo spirito vintage per un viaggio nel tempo | ma a cinque stelle

(Di giovedì 20 ottobre 2022) C’è treno e treno. Si può viaggiare in un vagone pendolare con i divani squarciati, il riscaldamento impazzito e il vicino che ha mangiato pesante o rilassarsi in una jacuzzi con vista su paesaggi alpini e foreste e campagne che scorrono morbidi come il velluto, sorseggiando champagne. È anche una questione di. Averne a disposizione è il lusso supremo. E cosa c’è di più slow e confortevole di un treno d’antan? Solo restando in Europa, le possibilità di toccare sferragliando gli angoli più affascinanti – e selvaggi – del Vecchio Continente ci sono anche per chi non intende scendere sotto determinati standard. È un modo di viaggiare antico, quello su rotaia, ma che risponde a esigenze tipiche della nostra epoca: è green ed è slow, perché il treno corre sulle rotaie ma certo meno di un aereo e consente di cogliere la strada, perché mai come in questo caso il ...