In Lombardia continua l' emorragia di medici

(Di giovedì 20 ottobre 2022) AGI - In due anni indina generale sono diminuiti di 317 unità, mentre i pediatri di libera scelta di 44. Questi i dati letti dall'AGI e contenuti nel rapporto Agenas sul personale del Servizio sanitario nazionale. Nel 2019, infatti, lapoteva contare su 6.091e 1.165 pediatri, mentre lo scorso anno si era scesi rispettivamente a 5.774 e 1.121. (Ma già nel 2019, in generale, c'era forte carenza di personale) Secondo gli accordi collettivi nazionali, un medico dina generale può assistere fino a 1.500 pazienti. Alcune regioni, per ovviare alla carenza di tale figura professionale, hanno aumentato questo limite. Tuttavia, la media nazionale è di 1.224, con il valore più alto al Nord (1.326), rispetto al Centro (1.159) e al Sud (1.102). ...

AGI - Agenzia Italia

