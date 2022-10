In Italia 6 decessi su 10 evitabili tra under 75 | più tra gli uomini

(Di giovedì 20 ottobre 2022) (Adnkronos) – In, nel 2019, 96.400 persone sono morte per cause che si potevano evitare, pari al 63% di tutti isotto i 75 anni di età. Con differenze molto marcate a sfavore degli: 60.987 maschi deceduti contro 35.413 donne, disuguaglianze spiegabili soprattutto con la componente prevenibile, ossia quella maggiormente legata agli stili di vita (per esempio abuso di alcol, maggiore propensione a fumare, non adeguata alimentazione) e ai comportamenti più a rischio (eventi accidentali, attività lavorativa eccetera). E’ quanto emerge dalla Relazione al Parlamento sullo stato sanitario del Paese 2017-2021, del ministero della Salute. Nonostante ciò, però, a livello europeo il nostro Paese è tra quelli con i più bassi tassi di mortalità evitabile: è preceduta solo dall’Islanda, dal Liechtenstein e dalla Svizzera. ...

