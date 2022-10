In Italia 40 563 nuovi casi Covid e 84 decessi | il tasso di positività è al 17 | 7%

Leggi su agi

(Di giovedì 20 ottobre 2022) AGI - Sono 40.563 idinelle ultime 24 ore in Italia, contro i 41.712 di ieri e soprattutto i 45.705 di giovedì scorso. I tamponi processati sono 229.140 (ieri 233.084) con undiche dal 17,9 scende al 17,7%. Isono 84 (ieri 81), per un totale da inizio pandemia di 178.359. Le terapie intensive scendono di 9 unità (ieri -3) e con 25 ingressi del giorno diventano 242 in tutto; i ricoveri sono 37 in meno (ieri +69), per un totale di 7.025. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.