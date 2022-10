In bilico sul ponte di Pianura | il 46enne che minacciava il suicidio è stato salvato dopo 31 ore

... poteva essere anche migliore se ieri non fosse arrivata una brutta sconfitta, 2 - 0campo del ... Sporting Lisbona e Marsiglia la qualificazione è ancora indopo 2 vittorie, un pari e una ...Leggi anche Truss in, Tory studiano il rimpiazzo Lo spettro del voto anticipato. Sondaggi ... il 23% vorrebbe Rishi Sunak a Downing Street mentre solo il 9% punterebbenuovo cancelliere ...Salvato l'uomo che per 24 ore a Pianura è rimasto in bilico su un ponte, minacciando di lanciarsi nel vuoto. Dopo una estenuante trattativa con le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, l'uomo è stat ...«Uccide l'amica, la decapita e la seppellisce nel bosco senza testa»: l'accusa choc e il video che inchioda l'omicida La manicure rosso geranio di Caterina Balivo anticipa le tendenze smalto dell'Inve ...