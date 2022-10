Imprenditore russo arrestato su mandato di cattura Usa | “Elusione delle sanzioni e riciclaggio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 ottobre 2022) L’Artem Uss, figlio di Alexander Uss, governatore della regione di Krasnoyarsk, è statoa Milano Malpensa lo scorso 17 ottobre su richiesta degli Stati Uniti. La notizia è stata diffusa dall’ambasciata della Federazione russa su Facebook. L’uomo sarebbe accusato con altri quattro cittadini russi e due venezuelani didi denaro. “La fornitura di prodotti petroliferi, attrezzature pubbliche e mezzi tecnici, liberamente venduti e acquistati in tutto il mondo, viene improvvisamente dichiarata illegale dalle autorità americane. Come mai? Solo perché è fatto per il bene della Russia. La connotazione politica di queste accuse è ovvia”, ha scritto il governatore Alexander Uss su Telegram. Uss è stato bloccato mentre si stava ...