“Impossible Princess” | un vinile per i 25 anni dell’album di Kylie Minogue

imusicfun.it

Il 21 ottobre esce per la prima volta in vinile in edizione limitata la riedizione di "", l'iconico album di Kylie Minogue che quest'anno compie 25 anni dalla sua uscita. "", originariamente pubblicato nel 1997, è stato il sesto album in studio di ...... vinile picture disc e vinile viola trasparente Il 21 ottobre esce per la prima volta in vinile in edizione limitata la riedizione di(https://kminogue.lnk.to/... Kylie Minogue, in arrivo la riedizione dell’iconico album “Impossible Princess” Prince Haakon of Norway has opened up about his sister Märtha Louise potentially losing her title, admitting the issue is 'difficult' but that he feels responsible for the 'future of the institution.' ...Security experts believe encrypted messages about a possible attack on the heir to the throne and the head of government represent a ‘threat to democracy and the rule of law’ ...