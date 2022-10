Immigrazione | più benefici ricevuti che diritti garantiti

Leggi su leurispes

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Secondo l’anticipazione del prossimo dossier(2022) del centro studi Idos, redatto in collaborazione con la rivista Confronti e all’Istituto di Studi Politici “S. Pio V”, in Italia gli immigrati residenti inciderebbero più tra i lavoratori (10% ovvero: 2.257.000 occupati su un totale nazionale di oltre 22,5 milioni nel 2021) che tra la popolazione nel suo complesso (8,8% ovvero: 5.194.000 residenti su una popolazione totale di 59 milioni), e rispetto al 2020, tra gli occupati sono cresciuti del 2,4%. Il dossier Idos costituisce da anni un punto di riferimento per l’analisi quantitativa relativa alla presenza degli stranieri in Italia e la loro organizzazione con riferimento al mercato del lavoro, alla demografia nazionale, alle attività di impresa e dei relativi processi di inclusione. Il dossier sarà presentato ufficialmente nella sua versione integrale ...