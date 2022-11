Immigrazione | più benefici ricevuti che diritti garantiti

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Secondo l’anticipazione del prossimo dossier(2022) del centro studi Idos, redatto in collaborazione con la rivista Confronti e all’Istituto di Studi Politici “S. Pio V”, in Italia gli immigrati residenti inciderebbero più tra i lavoratori (10% ovvero: 2.257.000 occupati su un totale nazionale di oltre 22,5 milioni nel 2021) che tra la popolazione nel suo complesso (8,8% ovvero: 5.194.000 residenti su una popolazione totale di 59 milioni), e rispetto al 2020, tra gli occupati sono cresciuti del 2,4%. Il dossier Idos costituisce da anni un punto di riferimento per l’analisi quantitativa relativa alla presenza degli stranieri in Italia e la loro organizzazione con riferimento al mercato del lavoro, alla demografia nazionale, alle attività di impresa e dei relativi processi di inclusione. Il dossier sarà presentato ufficialmente nella sua versione integrale ...

Il Primato Nazionale

...di diritto delle migrazioni e membro dell' Associazione per gli Studi Giuridici sull'(... 'Mi sento di dire che, nel caso in cui dovesse concretizzarsi, si tratterebbedi un'operazione ...Il dossier Idos del 2022, sulla base dei dati del ministero dell'Interno, ribadisce ancora una volta che l'Italia non èun Paese di. E non lo è ormai da diversi anni'. Quanto alle ... Meno politiche di contrasto all’immigrazione, più immigrati morti in mare: tutti i numeri