Ilaria D’Amico | ”A Che c’è di nuovo metto in scena contraddizioni | ma non mi interessano le risse”

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 20 ottobre 2022)“Col calcio ho sognato ora voglio raccontare il mondo impazzito” La Repubblica, di Silvia Fumarola, pag. 38 Il primo a tifare per lei è il compagno Gianluigi Buffon. «Abbiamo una bella famiglia allargata, quattro figli maschi. La mia era fatta tutta da donne. Lui è un navigatore a vista, quando il mare è agitatissimo è una sicurezza: è solido. In questo periodo, in cui succedono tante cose nella nostra vita, anche scelte logistiche, mi rassicura: “Amore, questo è il programma che volevi fare, e lo fai”. Fantastico»., 49 anni, parla con orgoglio del compagno e dei suoi ragazzi. Dopo una vita a Sky si prepara al debutto su Rai 2, il 27 ottobre, con Che c’e di. Lasciato lo sport torna all’informazione politica. Come sarà ilprogramma? «Il calcio ...