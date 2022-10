Il vero lato della guerra | l' assalto delle brigate ucraine contro militari russi nascosti in un buco | il finale è tragico

(Di giovedì 20 ottobre 2022) In un'azione congiunta da parte del 108° battaglione d'da montagna separato e la 128ª Brigata d'da montagna "Transcarpazia", iucraini stanano duerimasti bloccati in una trincea. Al momento non si conosce il luogo dove sia avvenuto l'attacco. Idi Mosca dopo una strenua difesa non riescono a reggere l'offensiva ucraina vista l'evidente inferiorità numerica. Le forze di Kiev prima a colpi di fucile e successivamente con un colpo di mortaio colpiscono la coppia di. Dalle immagini si nota che uno dei due viene ucciso da un proiettile, mentre non è possibile capire le sorti del secondo nascosto nella trincea che è poco più di un fosso. Spietato il: i soldati ucraini fanno ancora ...

