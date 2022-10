Globalist.it

Proseguono gli attacchi russi contro le infrastrutture energetiche ucraine. Le truppe di Mosca hanno bombardato nella notte il distretto di Kryvorizka , come ha riferito il capo dell'amministrazione ...che discegliamo nelle occasioni speciali o per completare le nostre mise delle feste, il velluto in realtà può trovare spazio nel guardaroba quotidiano e anche quest'anno è pronto a ... Il solito alleato dei russi sarà l’inverno: ancora raid contro le infrastrutture energetiche ucraine Le truppe di Mosca hanno bombardato nella notte il distretto di Kryvorizka, come ha riferito il capo dell'amministrazione militare regionale di Dnipro Valentyn Reznichenko.Da trent’anni la delega crea problemi qualunque sia l’esecutivo e la maggioranza chiamata a sostenerlo | Editoriale di Giovanni Bianconi per il Corriere ...