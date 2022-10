Il procuratore generale svizzero impugna le assoluzioni dei tribunali Blatter e Platini

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Ildella Svizzera ha presentato ricorso contro ledi Seppe Michel, ex presidenti rispettivamente di FIFA e UEFA.sono stati assolti da tutte le accuse a loro carico al termine di un processo presso il Tribunale penale federale di Bellinzona, con l’annuncio dell’esito a luglio. Erano stati accusati di frode e altri reati dalle autorità svizzere in relazione a un pagamento di 2 milioni di franchi svizzeri effettuato danel 2011. Per, c’erano accuse di frode, appropriazione indebita, cattiva gestione criminale e falsificazione di un documento....

Il Consiglio superiore della magistratura ha votato mercoledì sera il trasferimento d'ufficio deldell'Aquila Alessandro Mancini per 'incompatibilità funzionale'. Una situazione che si sarebbe creata in seguito ai contatti emersi dalle chat telefoniche fra ile l'...La mafia mercatista che condiziona un Paese Il problema è ancor più grande se si considera che oggi le mafie 'mercatiste' (così le chiamava l'exdi Palermo Roberto Scarpinato, ...Lo conferma il Tribunale federale. Il decreto d'accusa contiene elementi sufficienti a identificarla «senza ambiguità» ...La Procura generale di Trieste ha impugnato ufficialmente la sentenza di assoluzione della Corte d'Assiste del 6 maggio scorso per non imputabilità per «vizio totale di mente» di Alejandro Augusto Ste ...