Il principe Harry | «Ho avuto un coach | avrei voluto averne due»

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il duca di Sussex, che collabora con la start up di lifeing BetterUp, è intervenuto a sorpresa a un meeting a San Francisco ed è tornato a parlare di salute mentale: «La terapia non cura solo le malattie mentali, sblocca le potenzialità di ciascun essere umano»

Primogenito di Elisabetta e delFilippo di Edimburgo, è il più longevo erede al trono ... 'Momenti difficili accanto aFrenano,e Meghan, su tutto. L autobiografia del, che sarebbe dovuta uscire a novembre è in stand by, e non è detto che uscirà (" Per non compromettere una riconciliazione ", ha ...Meghan Markle, nota ai tanti anche come duchessa di Sussex è un'attrice statunitense e moglie del Principe Harry, duca di Sussex, figlio di Carlo III del Regno Unito e di Lady Diana. La sua frequentaz ...Meghan Markle torna a rilasciare dichiarazioni dopo la morte della Regina Elisabetta, ammettendo di aver passato momenti complicato con Harry ...