Il mio nome è vendetta | Alessandro Gassmann nel trailer e nel poster del film in uscita su Netflix

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Ecco ile ildi Il mio, il nuovodiche sarà disponibile a partire dal 30 Novembre suha appena diffuso ilufficiale e ildi Il mio, ildiretto da Cosimo Gomez, interpretato dae prodotto da Colorado, in arrivo solo sulla piattaforma streaming il 30 novembre. Nella pellicolaveste i panni di Santo, un ex sicario della criminalità organizzata, che dopo aver vissuto nell'ombra per anni in una tranquilla cittadina del Trentino-Alto Adige, è alla ...

"Non sono io, sei tu" dicevo aldoppio, mosso da quella rabbia che solo di fronte a uno ... Ed eccomi a scriverti, caro amico sconosciuto, cara amica di cui non conosco il. Scrivo a voi che con ......ore 21 con ingresso 12 euro al botteghino) torna ad esibirsi Luca Persico conosciuto con ild'... In questa mia nuova performance racconto tre decenni della mia vita e delpercorso musicale. Lo ...In un'intervista a E! News, Nicki Minaj ha svelato l'ansia peggiore legata a suo figlio, parlando di 'Papa Bear', che ha avuto nel 2020.«Il mio 18enne meraviglioso non c’è più. Il mio bambino che aveva a cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà… Leggi ...