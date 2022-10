Il governo pensi a evitare i distacchi di energia alle famiglie

Leggi su iltempo

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Se non facesse questo caldo, persino anomalo ad ottobre, diciamo che saremmo nei guai. Ma siccome prima o poi le temperature sono destinate ad abbassarsi e dovremo tirare fuori i giacconi, faremmo bene a capire come dovremo muoverci non soltanto per non morire di freddo ma anche per non svuotare il conto in banca in bollette proibitive. Dopo mesi a discutere di prezzo al tetto del gas come fosse il miracolo salvifico, ci ritroviamo a fare i conti con un altro bel pezzo della solita retorica europeista, buona per il canzoniere di euro-lodi e peana a prescindere. Il tetto al prezzo del gas già convinceva poco prima, adesso è proprio una colossale presa per i fondelli che dovrebbe quanto meno svegliare i laudatores sulla reale consistenza dell'Unione europea quando in ballo ci sono gli interessi delle economie nazionali. In poche parole, chi può si mette in protezione pensando ai ...