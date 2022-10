Il fuori onda dell’esperto militare russo in Tv | «Sono droni iraniani ma non chiedetemelo | non vogliono che si dica» – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 20 ottobre 2022) L’espertodi strategie militari Ruslan Nikolaevich è stato invitato in un programma della Tv di Stato e, pensando di non essere registrato, si è rivolto ai giornalisti poco prima dell’intervista e ha detto: «Sappiamo tutti che i, ma non, che le autorità nonche si, d’accordo?». Un errore che è stato ripreso dalle telecamere in diretta e che è rimbalzato sui social nell’immediato. Nikolaevich è considerato una figura autorevole a Mosca, in quanto direttore del centro per l’analisi di strategie e tecnologie e membro del consiglio pubblico sotto il ministero della difesa della Russia. Questa mattina, 20 ottobre, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha attaccato l’Iran di «aver preso soldi sporchi di sangue dalla ...