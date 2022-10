Il fascismo non ha introdotto l’odierna tredicesima mensilità

Leggi su facta.news

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il 18 ottobre 2022 è stato pubblicato un tweet in cui si legge «CHI NON VUOLE LA FOTO DI MUSSOLINI È PREGATO DI STORNARE LA 13aE DEVOLVERLA IN BENEFICENZA. È DA FASCISTI ACCETTARE QUALCOSA VOLUTA DAL DUCE». Il riferimento è alla notizia della presenza di una foto di Benito Mussolini, fondatore dele dittatore italiano, nella sede del ministero dello Sviluppo economico, insieme a quelle di altri esponenti politici che hanno ricoperto nel tempo la carica ministeriale di via Veneto. La foto di Mussolini è stata poi rimossa per evitare «polemiche e strumentalizzazioni», ha fatto sapere il 18 ottobre il ministro dello Sviluppo economico uscente Giancarlo Giorgetti. L’informazione secondo cui Mussolini avrebbenelle buste ...