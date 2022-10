Il dramma di noialtri che cianciamo di resilienza ma siamo incapaci di ridere

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Volevo scrivere un articolo sul Federale. Sulla commedia come chiave di lettura del fascismo, sulla leva calcistica del 1922, su come eravamo quando il gioco era davvero duro e comeora che sono trent’anni che gridiamo al pericolo fascista senza che mai nessuno ci deporti (a parte, naturalmente, i professori trasferiti dalla riforma scolastica di Renzi, il dittatore che cipotuti permettere). Poi sono andata a Villa Giulia, alla mostra su Luciano Salce. È lì fino al 27 ottobre, poche settimane perché nessuna istituzione romana ha trovato posto per ospitarla più a lungo (grazie, giunte di sinistra, grazie: come faremmo senza di voi a vigilare sulla cultura). Se passate da Roma andateci: vi assicuro che non avete di meglio da fare. Il federale uscì nell’anno in cui Luciano Salce e Ugo Tognazzi compivano 39 anni. Erano quelli che non avevano ...