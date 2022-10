Il bollettometro mensile di Arera per tagliare elettricità e gas | come funzionerà e perché può aiutare il risparmio

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Uncon la previsione della spesa annuale pere gas. Inserito nelle “schede di confrontabilità” del conto dell’energia per il servizio a maggior tutela. Questa è la riforma della bolletta a cui lavora l’. E che permetterà agli utenti di ricevere fatture con le stime dei costi. Per capire quanto è possibile risparmiare. Ma anche per valutare le proposte più convenienti della concorrenza. Mentre uno studio dell’Osservatorio SOStariffe stima risparmi fino a 265 euro per le famiglie italiane durante l’inverno grazie al Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas. E oggi l’Enea pubblicherà un vademecum con le indicazioni essenziali per attuarlo. Con consigli sull’uso della lavatrice, delle docce, dei termosifoni e delle pompe di calore. Le schede di confrontabilità Il ...

