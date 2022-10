I Nas chiudono Brandi | la storica pizzeria napoletana che inventò la Margherita

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Chiusa da Nas e Asl, stamane a Napoli, l’Antica, locale storico tra i più rinomati in città dove, secondo la tradizione, fu inventata nel 1889 la pizza. Secondo quanto si è appreso, le autorità nel corso di una ispezione ad agosto avevano riscontrato delle carenze igienico-sanitarie ed imposto delle prescrizioni, rispetto alle quali oggi il locale sarebbe stato trovato inadempiente. Sui social, con un post multilingue tradotto anche in arabo e in cinese, larende noto di essere chiusa oggi e domani “per manutenzione straordinaria”. Il locale è stato chiuso su disposizione delle autorità sanitarie ma all’interno si stanno svolgendo lavori per ottemperare alle prescrizioni dei Nas e della Asl in modo da poter riaprire. L’Antica ...

Nell'ambito dei controlli disposti in ambito nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute presso attività di ristorazione pubblica, a seguito di un controllo delCarabinieri di Ragusa presso un chiosco " bar, il responsabile del SUAP del Comune di Scicli, ha disposto la cessazione della attività di commercio, dettaglio e somministrazione al pubblico di ...