I furbetti del bonus cultura che hanno truffato 

(Di giovedì 20 ottobre 2022) AGI - Un commerciante e 360 ragazzi beneficiari delsono stati denunciati per avere messo in piedi una truffa da 160 mila euro. A scoprirla gli uomini della Guardia di finanza di Caltanissetta dopo una segnalazione su una società della provincia di Caltanussetta che commercia in apparecchi elettronici. Ilè destinato a chi sta per compiere 18 anni per promuovere l'acquisto di prodottili come libri, biglietti per concerti e rappresentazioni teatrali per un valore massimo spendibile di 500 euro, ma il commerciante si era accreditati al sistema della 18app, la piattaforma ufficiale utilizzata per l'erogazione del, per rivendere prodotti diversi da quelli indicati dalla norma. Il titolare del negozio di San Cataldo avrebbe comunicato al ministero della ...