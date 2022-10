“Ho pensato al suicidio” | Nikita Pelizon parla della depressione prima del Grande Fratello Vip

(Di giovedì 20 ottobre 2022)ha svelato di averaldopo aver conosciuto la. Le confidenzeconcorrente delVip sono un vero pugno nello stomaco e fanno riflettere. “Hoal”,del GF Vip “Dopo tanti anni di down ho cercato di avere sempre il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Deve esserci qualcosa di strano in me se hoche l'unico modo per dialogare davvero con loro ... Da evitare sempre e comunque come l'uso della parola "". Una parola che fa bisbigliare, ci ...Wilma Goich ancora contro Nikita/ "Solo ora parla del", il web la sbugiarda Nikita Pelizon ha sofferto di depressione: 'Hospesso alma...' Nikita Pelizon ha sofferto di ...Durante una chiacchierata notturna con George Ciupilan, Nikita Pelizon torna sul suo passato e rivela quando è stata cacciata di casa ...Gf Vip 7: Cristina Quaranta simula un litigio con Nikita Pelizon e utilizza una parola inqualificabile. Sul web in tanti chiedono la sua squalifica.