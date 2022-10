Highlights Partizan Belgrado-Virtus Bologna 90-62 | Eurolega 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 20 ottobre 2022)surclassa la90-62 e trova la prima vittoria indopo aver perso le prime tre partite. Passo indietro per la, mai in partita e mai in fiducia dal campo con un brutto 22% dall’arco. Nunnally top scorer dell’incontro con 20 punti in soli tre quarti giocati, ultimo quarto a riposo. Laproverà a interrompere la striscia di due sconfitte in fila giovedì prossimo nella difficile trasferta contro il Real Madrid.che se la vedrà con lo Zalgris che ha vinto anche oggi in rimonta contro il Barcellona. SportFace.