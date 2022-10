Highlights e gol Udinese-Monza 2-3 | Coppa Italia 2022 2023 VIDEO

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Ildei gol e deglidi, match valevole per i sedicesimi di finale della. Alla Dacia Arena partita pirotecnica con tanti colpi di scena e ribaltamenti di fronte: ospiti in vantaggio proprio allo scadere del primo tempo grazie a Valoti. Poi nella ripresa si scatena Perez che, al 49? e al 68?, ribalta la partita e sembra poter riprendere in mano il match. Ma i cambi di Palladino mischiano le carte: prima Molina fa 2-2 e poi Petagna si inventa il gol del 2-3 e regala una storica qualificazione agli ottavi di finale. Negli ultimi minuti anche due legni per l’. SportFace.

Il video deie deglidi Udinese - Monza, match valevole per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2022/2023. Alla Dacia Arena partita pirotecnica con tanti colpi di scena e ribaltamenti di ...Glie le azioni salienti di Liverpool - West Ham 1 - 0, match della dodicesima giornata di Premier League 2022/2023. Al 22 i reds passano in vantaggio: Tsimikas crossa dalla destra, Nunez ...VIDEO - Highlights e gol FeralpiSalò-San Giuliano City 3-1: Serie C 2022/2023. Le azioni salienti e reti della partita ...Vittoria di misura da parte del Padova nei confronti della Triestina, termina 0-1 la sfida del Nereo Rocco nel match valevole per la nona giornata del Girone A di Serie C 2022/23. A firmare il primo v ...