Highlights e gol Reggiana-Cesena 0-1 | Serie C 2022 23 VIDEO

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Termina 0-1 il match tra, match valido per la nona giornata del girone B del campionato di/23. La partita, disputata al Mapei Stadium, è stata decisa dalla rete di Corazza al 50?. Vittoria importante dunque per il, che sale al settimo posto in classifica con 15 punti. Ecco ilcon glidel match. SportFace.

RISULTATI COPPA ITALIA/ Diretta: Colpaccio Monza! Live score Nella ripresa entrano in azione Udogie, Samardzi, Success, Deulofeu e Pereyra, la partita cambia volto con i padroni di casa che ...Il Manchester United batte il Tottenham di Conte (2 - 0) nell'incontro valido per la 12ª giornata di Premier League e vola al quinto posto in classifica. All'Old Trafford decidono le reti di Fred e ...Il Manchester United batte il Tottenham di Conte (2-0) nell'incontro valido per la 12ª giornata di Premier League e vola al quinto posto in classifica. All'Old Trafford decidono le reti di Fred e Bru ...Video Udinese Monza (risultato finale 2-3): i brianzoli si regalano gli ottavi di Coppa Italia, Molina e Petagna condannano i friulani!