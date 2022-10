Hellas Verona | Dervishi sarà il prestanome di Bocchetti per sedere in panchina

Leggi su sportface

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Secondo quanto riportato da L’Arena, Dritancon ogni probabilità il “” che permetterà a Salvatorediincome allenatore dell’. Scout albanese,lavora da anni nel comparto mercato dei gialloblu e ha conseguito il patentino Uefa Pro in Albania, che viene riconosciuto anche in Italia.non potrà effettuare il corso da allenatore a Coverciano prima di giugno 2023, e dunque questo combinazionenecessarià per portare in fondo la stagione con questo assetto. SportFace.