Heineken Italia aumenta la produzione e riduce l' impatto ambientale

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Nel 2021ha prodotto il 32% di birra in più rispetto al 2010,ndo le emissioni di CO2 per ogni ettolitro prodotto del 55%; a fronte di 1,7 milioni di ettolitri di birra in più prodotti rispetto al 2010, nel 2021 sono stati utilizzati 9 milioni di ettolitri di acqua in meno. Sono i risultati del Rapporto di Sostenibilità 2021 di, frutto degli investimenti messi in atto dall'azienda negli anni per ridurre l'e promuovere iniziative di responsabilità sociale. I principali risultati a livello- A fronte di un aumento delladel 32% rispetto al 2010, nel 2021ha ridotto le emissioni di ...

Food Affairs

Zunzunegui "ha una solida conoscenza del mercato italiano grazie alla sua precedente esperienza nel team marketing e vendite di, dove ha lavorato per oltre quattro anni. Una volta ...Zunzunegui ha una solida conoscenza del mercato italiano grazie alla sua precedente esperienza nel team marketing e vendite di, dove ha lavorato per oltre 4 anni. Una volta tornato in ... Heineken Italia aumenta la produzione di birra ma dimezza le emissioni e riduce l’impatto ambientale Il manager, nella fintech da febbraio 2022 e con esperienze in Heineken Italia, Glovo e AliExpress, è stato nominato Head of Growth Southern Europe ...Sono stati comunicati oggi i risultati, positivi e tangibili, del Rapporto di Sostenibilità 2021 di HEINEKEN Italia, frutto degli investimenti messi in atto dall’azienda negli anni per ridurre l’impat ...