Guerre di ieri e di oggi | il Papa | “Non vada perduta la memoria”

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Città del Vaticano – “È importante che lanon”. Lo affermaFrancesco, riferendosi alla Shoah come alla guerra in Ucraina, nella prefazione al libro “Sono Francesco” (La nave di Tese) della scrittrice ebrea di origini ungheresi Edith Bruck, con la quale ha stretto negli anni un rapporto di forte amicizia. “Quando ho letto su L’Osservatore Romano del 26 gennaio 2021, alla vigilia della Giornata della, la bella intervista di Francesca Romana dè Angelis a Edith Bruck, sono rimasto colpito dalla forza calma e luminosa di questa donna”, ricorda il Pontefice in un brano anticipato stamane da La Repubblica, “era riuscita a trovare nella sua vita, e poi a trasmettere nella sua opera letteraria, diversi »punti di luce« in uno degli abissi più tenebrosi della storia dell’umanità. ...

È diil decreto che annuncia la proroga per lo sconto benzina , e in genere su tutto il carburante, ... ebbene si tratta di tasse entrate in vigore per finanziare ad esempiodel passato (...... per tutte le vittime della follia della guerra, mai più! Da ogni terra si levi un'unica ... cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, cheha preso parte a Palermo all'inaugurazione dell'...Le principali testate occidentali riportano le parole del Cav, trapelate ieri. Il Financial Times parla di "bromance" tra il leader di FI e Putin. A Washington una fonte vicina a Joe Biden le definisc ...Sembra ci sia ancora molto da chiarire in seno alla nuova maggioranza, ieri, alla vigilia delle consultazioni al Quirinale l’attenzione si è soffermata sulle dichiarazioni di Silvio Berlusconi in meri ...