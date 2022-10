Guerra Russia-Ucraina | Mosca | “Nato vicina allo scontro diretto con la Russia” Ppe | “Putin criminale” Arrestato in Italia il figlio del governatore della regione siberiana di Krasnoyarsk

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Allerta aerea in tutto il Paese, distrutta una scuola a Zaporizhzhia. Orban: «Il price cap è un embargo sul gas». Pechino: «Situazione grave, i cinesi tornino a casa». In arrivo sanzioni Usa e Ue per i droni iraniani a

Pasquale Preziosa: "Ucrainastasi"/ "In inverno azioni terroristiche" RISCHIO TERZAMONDIALE, CINA AVVERTE I CONNAZIONALI: "EVACUATE SUBITO DALL'UCRAINA!" Nel frattempo l'allerta ...... armi sul campo fra 1 o 2 anni 23 agosto - Gli Stati Uniti forniscono alla resistenza ucraina armi in modo "coperto" 22 agosto - Sei mesi ditra Ucraina e: la marcia su Kiev, il gelo ...Sanzioni all'Iran per i droni Shahed-136 dati alla Russia per bombardare le città ucraine. Il Consiglio europeo ha aggiunto oggi «tre iraniani ...Dall’inizio della guerra in Ucraina Vladimir Putin e i suoi propagandisti hanno fatto più volte ricorso a minacce nelle quali si citano armi di ultimissima generazione: carri armati, missili ipersonic ...