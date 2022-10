Greenwashing | cinque regole d’oro per una corretta comunicazione ambientale

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 20 ottobre 2022) La società, leader per la consulenza di sostenibilità, ha individuato iprincipi che un buon green claim deve rispettare, così da aiutare sia le aziende che i consumatori a distinguere le pratiche virtuose dalMILANO – “Eco-friendly”, “sostenibili”, “green”: l’uso di “green claims” (dichiarazioni di prodotti e servizi “virtuosi” in prospettiva di sostenibilità) nella pubblicità è aumentato, diventando una pratica comune, in linea con la crescente attenzione dei consumatori. Ci sono ancora, tuttavia, ambiti di confusione, sia per i brand che per i cittadini. Come possono le aziende sviluppare green claims efficaci, che rispecchino la reale sostenibilità dei prodotti, e come, da consumatori, distinguere i green claims virtuosi da pratiche di? Quantis, società leader per la ...