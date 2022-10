Grande Fratello Vip | i dubbi di Edoardo Donnamaria su Antonella Fiordelisi | Non ce la faccio | mi fa rosicare

Nella scorsa puntata delVip, Ginevra ha avuto modo di parlare con Spinalbese e lo ha accusato di comportarsi in modo infantile: "Mi dispiace vedere in te un atteggiamento poco adulto,...Questa sera, giovedì 20 ottobre, decimo appuntamento con ilVip . Durante la diretta del reality show prodotto da Endemol Shine Italy, e che seguiremo minuto per minuto su Leggo.it, Alfonso Signorini accoglierà in studio Marco Bellavia e l'...Alberto De Pisis è il concorrente del Grande Fratello Vip 2022. Scopri la sua biografia e le curiosità, non perderti le notizie del GF Vip 2022 ...Dopo settimane di silenzio, Marco Bellavia torna protagonista al Grande Fratello Vip 2022 nella puntata di questa sera. Ha fatto parecchio rumore il suo ritiro dal gioco, durante il quale ha ...