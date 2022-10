Grande Fratello Vip 7 | chi sarà il nuovo eliminato secondo i sondaggi

Leggi su novella2000

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Chi abbandonerà ilVip 7? Siamo entrati nel vivo delVip 7, e stasera su Canale 5 arriva una nuova puntata. Anche stavolta come sempre non mancheranno tante emozioni, e finalmente ad arrivare in studio per la prima voltaMarco Bellavia. Dopo quanto accaduto infatti il conduttore racconterà la sua L'articolo proviene da Novella 2000.