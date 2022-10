Grande Fratello Vip 7 | Attilio Romita | Gli autori alterano le clip | lo facevamo anche al telegiornale

(Di giovedì 20 ottobre 2022)smonta i giochini deglidelVip 7, spiegando comele, da uomo di televisione, smonta i giochini deglidelVip 7, raccontando ai coinquilini come montano leper creare dinamiche. Il mezzobusto televisivo dimostra di aver capito benissimo come funziona il dietro le quinte del programma.stasera potrebbe abbandonare il reality, è uno dei concorrenti finiti in nomination insieme ad Aberto De Pisis, Antonino Spinalbese, Cristina Quaranta, George Ciupilan e Giaele De Donà. L'ex volto del TG 1 ha deciso che, se questo deve essere il ...

Stasera , giovedì 20 ottobre, in prima serata su Canale 5, decimo appuntamento conVip , il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini affiancato da Orietta Berti, Sonia Bruganelli e Giulia Salemi . Nella puntata di questa sera, ci ...Un adolescente ucraino che scopre cosa è "la paura" raggiungendo ila Roma non per studiare all'università, come aveva sognato, ma per fuggire dalla guerra. La ... E il figlioche li ...