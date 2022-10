Grande Fratello Vip 2022-2023 | le anticipazioni della puntata di oggi | 20 ottobre

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Stasera, giovedì 20, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda una nuovadelVip con l’edizione, la numero 7. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini che al suo fianco avrà due opinioniste: Orietta Berti e Sonia Bruganelli (rimasta dopo la bagarre mediatica con l’ex opinionista del reality Adriana Volpe). Ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100 mila euro (metà del quale andrà in beneficenza) sarà colui o colei che riuscirà a restare il più a lungo possibile nel loft di Cinecittà, passando indenne tra nomination ed eliminazioni a sorpresa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nel corsodi ...

Un adolescente ucraino che scopre cosa è "la paura" raggiungendo ila Roma non per studiare all'università, come aveva sognato, ma per fuggire dalla guerra. La ... E il figlioche li ...... 'È stata un fulgido esempio di leadership al femminile e ha lasciato unaeredità su più ... Se è vero che Harry voglia ricucire i rapporti con padre e, questo è un buon inizio. Harry d'...Marco Bellavia questa sera tornerà nello studio del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini accoglierà l'ex volto di Bim bum Bam durante la diretta della decima puntata, ...Scopriamo meglio insieme chi è il giovanissimo Alberto De Pisis attuale concorrente del Grande Fratello Vip 2022 di Alfonso Signorini ...