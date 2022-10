Graffignano | 13 milioni di euro per la bonifica del Pascolaro | Panunzi Pd | ' Siamo giunti al punto di svolta'

(Di giovedì 20 ottobre 2022) 'finalmentealdi'. Questo il commento del consigliere regionale del Pd Enrico, dopo la pubblicazione in Gazzetta del piano d'azione per ladei siti orfani, che stanzia 13diper il risanamento dell'area contaminata in località, Cassettone e Bivio del Pellegrino, nel ...

Graffignano, è ufficiale: 13 milioni per riqualificare il sito inquinato da rifiuti speciali "Siamo finalmente giunti al punto di svolta". Questo il commento del consigliere regionale del Pd Enrico Panunzi, dopo la pubblicazione in Gazzetta del piano d'azione per la bonifica dei siti orfani, che stanzia 13 milioni di euro per il risanamento dell'area contaminata in località Pascolaro, Cassettone e Bivio del Pellegrino, nel comune di Graffignano, vicino al fiume Tevere e al confine tra