Governo | Renzi | ' su giustizia Meloni faccia scelta autorevole | Cav non pianti bandierine'

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Io penso che possiamo davvero chiudere la guerra dei 30 anni che dal 1992 a oggi vede illismo prendere le armi contro la. Dalle monetine del Raphael e dal cappio leghista in Parlamento quante scene meschine abbiamo dovuto vedere in questi anni. Adesso siamo in una fase nuova. La cultura del travaglismo, tipica del direttore del Fatto Quotidiano, sta perdendo terreno persino nei tribunali, dove si moltiplicano le cause di risarcimento danni: ormai ilisti sono forti solo nei soliti talk show". Così il leader di Italia Viva, Matteo, in un'intervista al Giornale in cui torna sull'assoluzione dei suoi genitori per una presunta frode fiscale dopo anni di indagini. "Molti magistrati, persone serie e di grande livello - prosegue l'ex premier -, si sono resi ...