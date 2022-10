Governo | Pd | Meloni dica in Aula collocazione internazionale

Opzione Uomo , al momento sembrerebbe soddisfare tutti i requisiti che il futurostarebbe cercando in una prossima riforma delle pensioni: una maggiore flessibilità e la possibilità, ...La proposta che noi abbiamo fatto è: nel momento in cui verrà alle Camere, Giorgiadovrà chiarire, perché non è che adesso scopriamo che Berlusconi e Salvini sono filo putiniani. Lo erano ...Governo. Al via da oggi (e si chiudono domani) le consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo esecutivo. Dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i primi ad essere ..."Se introduciamo un elemento di ambiguità profonda sulla collocazione internazionale rischiamo di indebolire un esecutivo che sta per nascere e il ruolo stesso della nostra Nazione. (ANSA) ...