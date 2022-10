Governo Meloni | ultime notizie | al via al Quirinale le consultazioni Il nuovo audio di Berlusconi agita il centrodestra | Diretta

(Di giovedì 20 ottobre 2022): lalive delleal– Prendono il via alalle ore 10 di oggi, giovedì 20 ottobre 2022, ledel presidente della Repubblica per la formazione del. Adre la vigilia, e in particolar modo la coalizione di, è stato ilregistrato durante un incontro trae i deputati di Forza Italia in cui l’ex premier difendeva Putin e attaccava Zelensky per la guerra in Ucraina. ...

Sky Tg24

Berlusconi e gli audio rubati, ora in Fi si cerca la 'manina' Ilnon c'è ancora ma per la futura premier il problema della spaccatura interna in Forza Italia suona già come campanello d'allarme per il nuovo esecutivo. Gli audio di Berlusconi sulla ...Mattarella riceve prima i presidenti di Camera e Senato, dalle 12 incontra i partiti. Giorgiaavverte: 'Chi non è atlantista è fuori dal'. Berlusconi prova a chiarire dopo l'ultimo audio con le accuse a Zelensky: 'Le mie parole stravolte'. 'Tajani non può avere il ministero ... Governo Meloni, ecco la squadra scelta dagli utenti di Sky TG24 Da ora in poi l'Indennità di accompagnamento subirà dei cambiamenti notevoli. Oltre al reddito extra, ecco quale sostegno sarà possibile richiedere ...È a Villa Grande, dove incontra Carlo Nordio, candidato al ministero della Giustizia di Giorgia Meloni, mentre Fi vuole Elisabetta Alberti Casellati, e poi a pranzo Matteo Salvini, che vuol mediare ...