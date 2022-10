Governo Meloni | consultazioni La Russa e Fontana da Mattarella Berlusconi | ' Tajani a Ppe rappresenta valori euroatlantisti miei e di FI'

14:37 Il Gruppo Misto non voterà la fiducia alPeppe De Cristofaro, esponente di Verdi - Sinistra e capogruppo del Gruppo Misto al Senato, ha annunciato che la sua componente non ......del settimanale britannico usa gli stereotipi sull'Italia per indicare il declino del... il Berlusconi definito inadatto ("unfit") a governare, quel "Ci dobbiamo preoccupare" riferito a...Giornata chiave per la formazione del nuovo Governo. Il Capo dello Stato Sergio Mattarella apre le porte del Quirinale alle nuove cariche e alle delegazioni dei vari gruppi parlamentari che, da oggi a ...Da venerdì 21 ottobre in edicola e in digitale un nuovo numero di SCENARI, venti pagine di approfondimenti firmati da Gabriele Natalizia, Lorenzo Castellani, Paolo Alli e tanti altri ricercatori e ana ...