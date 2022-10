Governo Meloni | calendario delle consultazioni

Leggi su leggioggi

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Prosegue il cammino che porterà alla formazione del: dopo l’elezione dei presidenti di Camera e Senato e la nomina dei capigruppo in Parlamento per entrambe le Camere, iniziano i giorni.Il Quirinale ha infatti diramato ilcon date e orari nei quali le forze politiche incontreranno il capo dello Stato prima di procedere con la nomina del nuovo Presidente del Consiglio. Si comincerà nella giornata di oggi, 20 ottobre, con il Presidente Emerito, Giorgio Napolitano, che verrà sentito telefonicamente, per proseguire con i PresidentiCamere e poi con tutte le forze politiche del Parlamento. Il centrodestra, come più volte affermato, si presenterà unito da Mattarella la mattina di venerdì 21 ottobre. Il primo giro di ...