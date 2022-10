Governo | Kiev | “Berlusconi sotto effetto vodka | Meloni leader vera”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 20 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Qualsiasi crisi apre la strada aiveri. Mentre il signorl’impressione dirussa in compagnia ‘cinque amici di Putin’ in Europa, Giorgiadimostra quali sono i veri principi e la comprensione delle sfide globali. Ognuno sceglie la propria strada”, ha scritto il consigliere del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Mikhailo Podolyak in un tweet. AMBASCIATORE – “Le dichiarazioni che abbiamo sentito nei giorni scorsi non rafforzano i rapporti tra i due Paesi. Speriamo che queste dichiarazioni siano state a titolo personale e che non sia la posizione ufficiale del”. Lo ha dichiarato l’ambasciatore ucraino a Roma, Yaroslav Melnyk, a proposito degli audio dia margine della 13ma edizione del Festival ...